Эксперт УК «Рекорд Капитал» Барышников сообщил, что биткоин может подорожать до 77 тыс. долларов

Управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников сообщил «Известиям» , что к концу недели биткоин может вырасти до 76,5–77,2 тысячи долларов при нейтральной или умеренно мягкой риторике Федеральной резервной системы.

Специалист отметил, что ключевым техническим уровнем остается сопротивление в районе 74 050 долларов. Если биткоин его преодолеет, то это может открыть дорогу к дальнейшему росту. Закрепление выше этого уровня способно запустить движение к диапазону 76–77 тысяч долларов, а в дальнейшем и к отметкам около 83 тысяч долларов.

Дополнительную поддержку криптовалютному рынку оказывает институциональный спрос. Притоки средств в криптовалютные ETF остаются положительными уже вторую неделю подряд, а вывод монет с бирж указывает на накопление активов инвесторами.

Основным риском Барышников назвал возможный возврат котировок ниже 70 тысяч долларов в случае неожиданно жесткой позиции регулятора или усиления геополитической напряженности.