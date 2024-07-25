Эксперт ЦБ Ибрагимов указал на существенные изменения механизма возврата денег, похищенных мошенниками

С 25 июля 2024 года существенно меняется механизм возврата денег, похищенных мошенниками. Об этом заявил начальник управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов в беседе с Life .

По его словам, ЦБ займется аккумуляцией базы данных платежей, которые были признаны мошенническими. Кроме того, организация сохранит реквизиты счетов аферистов.

«В том случае, если банк перевел денежные средства на счет мошенника, предварительно не предупредив об этом клиента, он будет обязан вернуть все денежные средства в полном объеме», — отметил эксперт.

Он также добавил, что финансовые учреждения обязаны выполнить процедуру в течение 30 дней.