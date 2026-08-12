Эксперт Тихонова допустила, что матча может незначительно подорожать

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова Порошковый сообщила, что чай матча вряд ли резко вырастет в цене, передает радио Sputnik .

Тихонова заявила, что резкого скачка цен на матчу ожидать не стоит. По ее словам, основной объем напитка поставляет Китай, а цена зависит прежде всего от закупочной стоимости на этом рынке.

Тихонова отметила, что матча остается популярным и распространенным продуктом. Она добавила, что производители могут снизить цену за счет поставок из Вьетнама, где затраты на труд ниже, чем в Китае.

Эксперт добавила, что дорожает зеленый чай в целом, особенно качественные китайские и вьетнамские сорта. Причинами она назвала рост расходов на труд и энергию. Черный чай, по ее словам, хранится дольше, поэтому изменение его стоимости менее заметно.