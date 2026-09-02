Эксперт Тарасова объяснила, почему зарплата кажется меньше после отпуска

После отпуска привычная зарплата может казаться недостаточной из-за накопившихся обязательных трат и смены потребительских привычек. Эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова объяснила, как избежать этого эффекта, сообщает Life.ru .

В путешествии меняется структура расходов: не нужно регулярно покупать продукты, бытовую химию и оплачивать часть повседневных услуг. После возвращения эти траты вновь появляются, поэтому привычный доход субъективно воспринимается как меньший.

В первые дни дома несколько расходов часто совпадают по времени. Работнику приходится закупать продукты, пополнять бытовые запасы, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, связь, подписки и другие счета. В обычном режиме такие покупки распределяются по неделям.

Дополнительное давление создает желание быстро восстановить накопления, потраченные на поездку. Тарасова посоветовала возвращаться к привычной сумме сбережений постепенно, не отказываясь от текущих необходимых расходов.

После отдыха люди также могут чаще заказывать готовую еду, встречаться вне дома и делать небольшие покупки, чтобы продлить отпускное настроение. Вместе с регулярными платежами это сокращает объем свободных денег.

«В результате возникает ощущение, что зарплата куда-то исчезает», — заключила эксперт.