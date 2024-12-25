Эксперт Скворцов: «период охлаждения» при выдаче кредитов поможет в борьбе с аферистами

Психологический и эмоциональный факторы играют важную роль, поэтому введение так называемых периодов охлаждения при выдаче кредитов может помочь людям одуматься. Об этом заявил вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов в интервью ИА НСН.

По мнению эксперта, это время позволит клиенту финансовой организации выйти из состояния внушения, получить советы от родственников или осознать нестандартные операции. Однако для банков такая мера банков может обернуться усложнением процессов и дополнительными затратами.

Напомним, Госдума рассмотрит законопроект о введении принудительной паузы на финансовые операции. Она составит четыре часа для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для займов от 200 тысяч рублей.

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