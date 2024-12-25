Эксперт Скворцов: «период охлаждения» при выдаче кредитов поможет в борьбе с аферистами

Психологический и эмоциональный факторы играют важную роль, поэтому введение так называемых периодов охлаждения при выдаче кредитов может помочь людям одуматься. Об этом заявил вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов в интервью ИА НСН .

По мнению эксперта, это время позволит клиенту финансовой организации выйти из состояния внушения, получить советы от родственников или осознать нестандартные операции. Однако для банков такая мера банков может обернуться усложнением процессов и дополнительными затратами.

Напомним, Госдума рассмотрит законопроект о введении принудительной паузы на финансовые операции. Она составит четыре часа для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для займов от 200 тысяч рублей.