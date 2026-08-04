Эксперт Скареднова посоветовала не хранить все деньги на карте

Скареднова предупредила, что активно используемая карта чаще подвергается рискам мошенничества, фишинга и утечки персональных данных. При ее компрометации злоумышленники могут получить доступ ко всем средствам на счете.

Эксперт также отметила, что банк может заблокировать карту при подозрительных операциях. Если на ней хранится весь бюджет, клиент на несколько дней рискует остаться без денег до окончания проверки и перевыпуска карты.

Скареднова пояснила, что на остаток зарплатной карты обычно начисляют минимальные проценты или не начисляют их вовсе. Основные накопления она посоветовала переводить на накопительные счета или вклады, а для карты установить лимиты на списания, использовать виртуальные карты для покупок в интернете и подтверждать операции по СМС или пуш-уведомлениям.