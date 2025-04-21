Эксперт Селезнев: стоимость аренды жилья зависит от зарплат, а не от курса рубля

Цены на аренду жилья в России снижаются редко и ненадолго. Стоимость арендной платы привязана к уровню зарплат, а не к валюте. На это указал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в разговоре с сайтом «Газета.Ru» .

Специалист объяснил, что стоимость аренды почти не меняется, кроме особых ситуаций вроде локдауна в пандемию коронавируса или мобилизаций. Сейчас же массовых переездов нет, поэтому ожидать долговременного снижения цен не приходится.

Средний показатель аренды за апрель составил 30,5 тысячи рублей за однушку и 43,3 тысячи рублей за двухкомнатную квартиру, сократившись всего на 1,6%.