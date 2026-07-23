Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил, что за лифт платят все жильцы дома

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь рассказал, что плата за лифт распространяется на всех собственников, в том числе на жителей первых и вторых этажей, передает RT .

Он пояснил, что лифт по нормам Жилищного кодекса России относится к общему имуществу многоквартирного дома. В эту же категорию входят крыша, подвал и лестничные клетки.

«Некоторые полагают, раз они живут на первом или втором этаже и не пользуются лифтом, то и платить за него не обязаны. <…> На практике ситуация выглядит иначе», — цитирует специалиста kp.ru.

Бондарь отметил, что лифт нужен не только для доступа к квартирам, но и к техническим этажам, чердаку и инженерным коммуникациям, которые проходят по всей высоте здания. Поэтому содержать это оборудование должны все собственники без исключения.

Эксперт добавил, что даже общее собрание жильцов не может отменить такую обязанность. По его словам, федеральный закон имеет приоритет, а решение собственников об освобождении части жильцов от оплаты, скорее всего, не будет иметь юридической силы.

Как уточнил Бондарь, управляющая компания и жилищная инспекция, вероятно, проигнорируют подобное голосование.