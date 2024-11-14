Эксперт по управлению персоналом Казакова: онлайн-курсы помогут с нуля начать работу в IT-сфере

Сегодня IT-сфера — одно из самых перспективных трудовых направлений. Эта область отличается высоким уровнем зарплат и широкими карьерными перспективами, однако многие компании отдают предпочтение опытным специалистам. О том, как начать работать в IT с нуля, рассказала эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом компании Катерина Казакова в интервью радио Sputnik .

Она отметила, что сейчас большое количество образовательных онлайн-платформ предлагают курсы для новичков по IT-специальностям. Можно найти варианты с гарантией последующего трудоустройства. Кроме того, некоторые делают возврат денег, если выпускник не нашел работу в определенное время.