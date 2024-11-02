Эксперт по недвижимости Пысин рассказал, что доход семьи для одобрения ипотеки в Москве должен быть от 300 тысяч

Средний доход семьи для одобрения ипотеки на простую двухкомнатную квартиру в спальном районе Москвы должен быть не менее 300 тысяч рублей. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор агентства «Центральный Департамент Недвижимости» Анатолий Пысин.

Он объяснил свои слова простыми расчетами. Средняя цена такой квартиры будет около 15 миллионов рублей. Если семья захочет оформить ипотечный кредит с первым взносом 30% сроком на 25 лет и при минимальной ставке 21%, то ежемесячно ей придется платить по 184 тысячи рублей.

Исходя из этих расчетов, доход семьи должен быть не меньше 300 тысяч рублей. В случае, если покупатели смогут внести лишь 20% первоначально, то платеж значительно возрастет. Он будет составлять уже более 211 тысяч рублей, а доход для одобрения должен быть не менее 350 тысяч рублей, добавила радиостанция Sputnik.