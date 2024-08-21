Эксперт по МФО Мехтиев: рынок микрофинансирования нуждается в жестком регулировании

Председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев заявил, что на рынке микрофинансирования требуются изменения. Слова эксперта опубликовала радиостанция « Говорит Москва ».

Он отметил, что микрофинансовые компании являются банком одного продукта — кредитного.

«Физическому лицу все равно, кто будет выдавать [кредит]. Ему важно, чтобы его не обманули, не нагрели», — пояснил Мехтиев.

Такие условия, добавил эксперт, можно обеспечить с помощью жесткого регулирования и всеобъемлющего надзора.