Эксперт по МФО Мехтиев: рынок микрофинансирования нуждается в жестком регулировании

Председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев заявил, что на рынке микрофинансирования требуются изменения. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что микрофинансовые компании являются банком одного продукта — кредитного.

«Физическому лицу все равно, кто будет выдавать [кредит]. Ему важно, чтобы его не обманули, не нагрели», — пояснил Мехтиев.

Такие условия, добавил эксперт, можно обеспечить с помощью жесткого регулирования и всеобъемлющего надзора.

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