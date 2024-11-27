Эксперт по инвестициям Стольников посоветовал вкладываться в склады и офисы

Если вкладываться в недвижимость, то лучше выбирать не жилые площади, а коммерческие. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» озвучил руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников.
По его словам, наиболее выгодным вложением будут офисные или промышленно-складские помещения. У обоих вариантов — высокий потенциал в получении хорошей прибыли.
Эксперт добавил, что сейчас в России ощущается нехватка как качественных офисных помещений, так и складских. И спрос на них продолжает расти, что делает этот сегмент привлекательным для потенциальных инвесторов.
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