Эксперт по инвестициям Спинка рассказал, что по сравнению с депозитами флоатеры предлагают более высокую доходность

Облигации, предлагающие плавающую купонную ставку, называются флоаторами, и сейчас это более выгодная инвестиция, чем обычный депозит. Об этом «Известиям» рассказал директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.

По словам эксперта, и инвесторы, и эмитенты сейчас остаются в выигрыше при использовании этого инструмента. Дело в том, что ключевая ставка сейчас нестабильна. Поэтому при ее росте человек, вложивший деньги, также будет получать больший процент. А многие эксперты сходятся во мнении, что ключевая ставка может еще увеличиться по итогам заседания ЦБ 20 декабря.

При этом эксперт отметил, что важно также внимательно подойти к выбору эмитенту и грамотно определить временной горизонт инвестирования.