Эксперт по фондовому рынку Зельцер: доллар и евро по отношению к рублю останутся на прежних позициях в сентябре

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с изданием Life сделал прогноз, что доллар и евро по отношению к рублю останутся на прежних позициях в начале сентября.

Сейчас юань торгуется в рамках 11,5–12, фьючерсы на доллар и евро — 89,3 и ниже 99.

Что касается внебиржевого рынка, там ситуация сейчас напряженная. По словам Зельцера, спрос выше предложения, и иностранные валюты продолжают расти: доллар — по 91,5, а евро — по 102,3.

При этом эксперт заметил, что участники срочного рынка не ждут длительного и значительного ослабления рубля.

Производитель промышленных роботов запустит производство в «Технополис Москва»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Политический узник. Макрон самоудовлетворился, задержав Дурова по указке Запада

Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте