Эксперт по фондовому рынку Зельцер: доллар и евро по отношению к рублю останутся на прежних позициях в сентябре

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с изданием Life сделал прогноз, что доллар и евро по отношению к рублю останутся на прежних позициях в начале сентября.

Сейчас юань торгуется в рамках 11,5–12, фьючерсы на доллар и евро — 89,3 и ниже 99.

Что касается внебиржевого рынка, там ситуация сейчас напряженная. По словам Зельцера, спрос выше предложения, и иностранные валюты продолжают расти: доллар — по 91,5, а евро — по 102,3.

При этом эксперт заметил, что участники срочного рынка не ждут длительного и значительного ослабления рубля.