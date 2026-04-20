Эксперт по фондовому рынку Барышников допустил падение биткоина ниже 70 тысяч долларов

Техническая ситуация с биткоином остается напряженной, заявил управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников в беседе с «Известиями» .

По его словам, криптовалюта не смогла закрепиться выше уровня 80 тысяч долларов (около шести миллионов рублей) и продолжает торговаться в пределах восходящего канала.

«Эскалация в Ормузском проливе — захват американским ВМФ иранского судна Touska, удары БПЛА КСИР по американским кораблям и повторное закрытие пролива — мгновенно перевернула рыночные настроения», — отметил эксперт.

Он объяснил, что дальнейшая динамика биткоина будет зависеть от развития геополитической ситуации и хода переговоров между сторонами конфликта. При ухудшении обстановки не исключено снижение ниже 70 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей).