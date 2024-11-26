Эксперт по финансам Мехтиев заявил, что излишняя борьба с МФО приведет к процветанию нелегалов

Слишком активная борьба с микрофинансовыми организациями, которая выходит за рамки здравого смысла, может привести к тому, что в России начнут процветать нелегальные кредиторы. Об этом НСН рассказал заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Так он прокомментировал готовящийся запрет на выдачу больше одного микрозайма одному клиенту. Мехтиев подчеркнул, что нужно следить за тем, чтобы закредитованность человека не превышала 50% от его доходов, все остальное — чрезмерно.

Он добавил, что в итоге будут находится организации, которые будут обходить запреты и работать нелегально, что еще сильнее ухудшит положение.