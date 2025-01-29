Эксперт по финансам Кузнецова: кредитные долги россиян растут из-за аферистов

Мошенники часто выдают себя за представителей банков или других организаций. Из-за преступников, которые обманным путем оформляют займы на граждан, растет кредитная нагрузка россиян. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» рассказала специалист по финансам и инвестициям Юлия Кузнецова.

На начало 2025 года сумма невыплаченных россиянами процентов по кредитам составила более 600 миллиардов рублей. Эксперт отметила, что эти деньги не обязательно принадлежат гражданам. Значительную часть этой суммы могут составлять средства, украденные у людей и превратившиеся в долги, передает сайт kp.ru.

Специалист посоветовала никогда не говорить о деньгах с незнакомцами и не называть никаких цифр по телефону. Если документы утеряны или украдены, нужно сразу же обращаться в полицию.