Эксперт по энергетике Митрахович заявил, снятие запрета на экспорт бензина не грозит опасным повышением цен

Опасения того, что снятие запрета на экспорт бензина может спровоцировать резкий рост цен, необоснованны. Таким мнением поделился с «Известиями» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.
По его словам, внутренний бензиновый рынок России довольно стабилен, пооэтому нет причин переживать о росте цен. Кроме того, наша страна практически не отправляла на экспорт топливо АИ-95, которое является самыми популярным у автомобилистов.
Основной экспорт в России составлял бензин АИ-92. Эту марку чаще используют в провинции, и на него цена может слегка вырасти, но незначительно.
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