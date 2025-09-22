Эксперт по экономике Шайхразеева предупредила бизнес о переопределении валютного риска

Российский рынок нефти и нефтепродуктов с 2022 года претерпевает существенные изменения в валютной структуре расчетов. По данным Минэнерго, доля долларов сократилась с 55% до 5%, а евро — с 30% до 1%. В беседе с RuNews24.ru ситуацию прокомментировала преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики Юлия Шайхразеева.

По словам специалиста, «дедолларизация» в нефтегазовой отрасли вписывается в общий тренд во внешней торговле.

«Так, в 2021 году рубль занимал лишь около 14% в экспортных расчетах; к 2023 году его доля выросла до 39%, а к 2024 — до 41,3%. Примечательно, что доллар и евро в сумме опустились до 18,6%», — отметила Шайхразеева.

Она предупредила, что переход к новому порядку расчетов оказывает большое влияние на экономику и бизнес-процессы. Среди последствий — переопределение валютного риска: хотя исчезла вероятность блокировки долларовых и евровых платежей, выросла зависимость от ликвидности юаня. Компании вынуждены осваивать новые инструменты и методы страхования рисков.