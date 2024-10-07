Эксперт платформы «Мошеловка» Храпунова напомнила об уголовной статье за дропперские схемы вывода денег

Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik прокомментировала информацию о том, что мошенники все чаще вовлекают несовершеннолетних в дропперские схемы по нелегальному выводу денег с банковских карт.

Подростки, у которые есть банковские карты, просто не знают, что с этого года вступил в силу закон: если реквизиты дропперов попадают в базу Центробанка, то дальше наступает ограничение обслуживания, пояснила эксперт.

Храпунова призвала родителей отслеживать появление свободных денег у детей и интересоваться, откуда они появились на карте.