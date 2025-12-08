Эксперт НИУ ВШЭ Кабаков связал рост интереса к фондовому рынку со снижением привлекательности вкладов
Повышение активности россиян на фондовом рынке в третьем квартале 2025 года обусловлено рядом обстоятельств, заявил преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков в беседе с «Известиями».
По его словам, основной причиной стала потеря привлекательности банковских депозитов вследствие ослабления денежно-кредитной политики Центробанка, написала Lenta.ru.
«Падение депозитных ставок вынуждает искать альтернативные способы сохранения доходности, поэтому внимание инвесторов естественным образом смещается к облигациям», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что значительный рост объема привлеченного капитала обеспечили активные операции профессиональных участников рынка, преимущественно крупных инвесторов.