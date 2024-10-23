Эксперт НБКИ Шикин: падение спроса на микрокредиты связано с ростом ключевой ставки

Банк России предложил новые принципы выдачи микрозаймов для сокращения числа россиян с кредитной зависимостью. Однако уже сейчас наблюдается снижение интереса к таким финансовым отношениям. Причину назвал заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в беседе с MK.Ru .

По его словам, рост популярности микрокредитов продолжался в течение 2023 года. Начиная со второго квартала 2024-го было зафиксировано сокращение спроса в сфере микрофинансирования. То же самое касается и банковского рынка, отметил эксперт.

В настоящее время, пояснил Шикин, существенная часть граждан РФ отказывается от потребительской модели поведения в пользу сберегательной. Влияние в вопросе оказал рост ключевой ставки, добавил специалист.