Эксперт НБКИ Шикин: падение спроса на микрокредиты связано с ростом ключевой ставки

Банк России предложил новые принципы выдачи микрозаймов для сокращения числа россиян с кредитной зависимостью. Однако уже сейчас наблюдается снижение интереса к таким финансовым отношениям. Причину назвал заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в беседе с MK.Ru.
По его словам, рост популярности микрокредитов продолжался в течение 2023 года. Начиная со второго квартала 2024-го было зафиксировано сокращение спроса в сфере микрофинансирования. То же самое касается и банковского рынка, отметил эксперт.
В настоящее время, пояснил Шикин, существенная часть граждан РФ отказывается от потребительской модели поведения в пользу сберегательной. Влияние в вопросе оказал рост ключевой ставки, добавил специалист.
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