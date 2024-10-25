Эксперт МТС Банка Горохова: брокерский счет стоит открывать в организации с лицензией ЦБ РФ

На начальном этапе инвестирования есть вероятность столкнуться с лжеброкерами. Злоумышленники пытаются втянуть жертву в одну из рискованных схем. Об этом рассказала руководитель центра брокерских операций МТС Банка Юлия Горохова в беседе с « Известиями ».

По ее словам, мошенники мастерски применяют в общении психологические трюки и различные манипуляции.

«Лжеброкеры убеждают, что любой может заработать на фондовых и валютных биржах. Они умело пользуются финансовыми терминами, диаграммами и графиками, скриншотами», — пояснила эксперт.

Горохова призвала использовать исключительно проверенные сервисы. Брокерский счет лучше открывать в организации, имеющей лицензию Центробанка.