Эксперт Мороз назвал рассрочку полезным механизмом, помогающим в покупке квартиры | 360°

Деньги 07 мая 2024, 16:08 Эксперт Мороз назвал рассрочку полезным механизмом, помогающим в покупке квартиры

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Существует несколько механизмов, которые можно использовать при покупке квартиры, чтобы ее облегчить. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз.

В частности, можно воспользоваться ипотекой от застройщика, который часто предлагает более выгодные условия. Однако сниженная ставка обычно предполагает довольно крупный первый взнос. Кроме того, можно воспользоваться рассрочкой.

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«Рассрочка на недвижимость предоставляется на определенный срок (редко более трех лет), и общая переплата все равно будет меньше, чем в случае с классической ипотекой», — объяснил юрист.

Он добавил, что при таком механизме оплаты вносится первая сумма, а потом остаток делится на равные платежи. Среди плюсов рассрочки Мороз назвал низкую кредитную ставку и отсутствие дополнительных трат на страховки.

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