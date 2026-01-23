Эксперт Mining Depot Карташов заявил, что законопроект о майнинге повысит инвестиционную привлекательность России

Генеральный директор Mining Depot Артем Карташов в интервью «Известиям» высказал мнение, что новый законопроект о регулировании майнинга может сделать Россию более привлекательной для иностранных инвесторов, ищущих легальные возможности для вложений.

Он подчеркнул, что инициатива направлена на создание четких правовых рамок для отрасли, устранение нелегальной конкуренции и повышение предсказуемости в вопросах энергопотребления и налогообложения.

«Рынок очищается от высокорисковых схем, формируя стабильную среду для долгосрочных вложений», — отметил Карташов.

Также он обратил внимание на важность валютного курса, который влияет на привлекательность российской энергии для иностранных инвесторов. При снижении курса доллара стоимость электроэнергии в мировой валюте растет, что может снизить интерес к рынку.

Законопроект предусматривает создание комплексной межведомственной модели контроля без учреждения нового регулятора. ФНС будет вести реестр операторов и следить за налогами, энергосбытовые компании — фиксировать аномальное потребление, Росфинмониторинг — отслеживать финансовые потоки, а МВД — пресекать хищения энергии и нелегальные фермы.