Эксперт Матвеева: планирование бюджета поможет оптимизировать расходы

Многие россияне стремятся улучшить свое финансовое положение, следуя новым трендам осознанного распоряжения деньгами. Финансовый консультант Ольга Матвеева в беседе с «Известиями» поделилась рекомендациями по контролю за расходами.

Специалист подчеркнула важность планирования бюджета и ведения учета всех доходов и расходов. Это можно делать с помощью приложений, таблиц или простого блокнота. После анализа записей станет понятно, на что уходят основные средства, и появится возможность для экономии.

Матвеева также отметила необходимость оптимизации расходов на продукты питания. Планирование меню на неделю и покупка продуктов оптом помогут снизить затраты. Особое внимание стоит уделить сезонности товаров: овощи и фрукты лучше приобретать в сезон, а одежду и технику — в периоды скидок.

Использование кешбэк-сервисов и программ лояльности также способствует экономии. Отказ от импульсивных покупок и фокусировка на нуждах помогут улучшить финансовое состояние и повысить качество жизни.