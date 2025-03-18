Эксперт ИК Fontvielle Спинка назвал инфляцию основной причиной увеличения запасов золота

Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка в интервью «Известиям» отметил, что мировые центральные банки продолжают увеличивать запасы золота, и эта тенденция, вероятно, сохранится до конца 2025 года.
Спинка объяснил, что решение о замораживании резервов Банка России в 2022 году демонстрирует тесную связь политических и экономических решений. Это послужило сигналом для других стран, стремящихся к большей независимости. Золото, как геополитически нейтральный актив, позволяет государствам избегать внешнего влияния.
Основными причинами увеличения золотых запасов Спинка назвал инфляцию, риски, связанные с рекордным государственным долгом США, и торговые конфликты.
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