Эксперт Глухова: важно не только знать о схемах аферистов, но и уметь им противостоять

Вопрос повышения финансовой грамотности актуален как для государства, так и для частных компаний. Многие коучи предлагают платные курсы, обещая защиту от мошенников. Однако эти программы часто оказываются неэффективными, а люди все равно попадаются на уловки злоумышленников, сообщила РИАМО Эльвира Глухова, руководитель коллекторской организации «Кредитор».

Эксперт отметила, что проблема не в недостатке финансовых знаний, а в психологической безграмотности. Жертвами мошенников становятся люди с разным уровнем образования и дохода. Даже главный бухгалтер крупного предприятия может потерять большие деньги, поверив обещаниям легкого заработка.

По словам специалиста, важно не просто знать о существовании мошеннических схем, но и уметь противостоять им. Осознанность помогает человеку справиться со сложной ситуацией. Глухова предложила универсальный способ проработки страха: представить, что он реализовался, и продумать свои шаги в этой ситуации.

Для борьбы с жадностью эксперт советует следовать рекомендациям Центробанка — подождать три дня перед принятием решения. Если предложение кажется сомнительным, лучше обратиться за советом к профессионалам, которые помогут оценить риски, заключила собеседница.