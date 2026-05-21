Эксперт Финансового университета Климов спрогнозировал подорожание юаня осенью

На этой неделе курс юаня по отношению к рублю снизился. Ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов поделился прогнозами по сохранению соответствующего положения, сообщил «ФедералПресс» .

По мнению эксперта, в начале лета юань может остаться под давлением из-за локального укрепления рубля. Предположительно, курс китайской валюты будет держаться в диапазоне от 10,5 до 11,2 рубля за юань.

Однако эксперт уверен, что этот тренд не будет длиться долго. Уже осенью юань снова начнет дорожать, как только российские экспортеры адаптируются к новым платежным решениям. Кроме того, курс юаня может вырасти из-за перехода Банка России к смягчению денежно-кредитной политики.