Эксперт Бунина заявила, что запрет на вывоз дизтоплива необходим для регулирования цен

Эксперт в области топливного рынка Анастасия Бунина прокомментировала для «Ридуса» слухи о том, что правительство России рассматривает возможность запрета на вывоз дизельного топлива из страны.

По ее мнению, введение строгих ограничений для нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров уже давно назрело, так как рост цен на топливо для автомобилей на российском рынке достиг серьезных уровней. Если правительство не займется решением этой проблемы, то люди будут свидетелями очень высоких цен на автозаправочных станциях, и это вряд ли устроит население России.

Сегодня стоимость нефтепродуктов и бензина достигла исторических максимумов, отметила аналитик. С начала января биржевая цена на дизельное топливо возросла на 21%, достигнув 62 тысяч рублей за тонну.

В августе, когда возобновятся ремонтные работы на некоторых НПЗ, цены могут подняться ещё больше. С 1 августа в России также ожидается возобновление запрета на экспорт бензина.