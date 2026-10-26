Эксперт Bitbanker Комоленков спрогнозировал биткоин в диапазоне $78–85 тыс. до конца октября

Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комоленков спрогнозировал курс биткоина до конца октября в диапазоне $78–85 тыс. Об этом он рассказал «Известям» .

«До конца октября базовым сценарием я бы считал повышенную волатильность преимущественно в диапазоне $78–85 тыс.», — отметил эксперт.

По его словам, биткоин опустился ниже зоны $80–81,5 тыс., которая ранее неоднократно привлекала покупателей. Нынешняя динамика выглядит слабее консолидации предыдущих недель, добавил Комоленков.

Институциональный спрос на криптовалюту полностью не исчез: с 19 по 23 октября американские спотовые Bitcoin-ETF получили около $300 млн чистого притока. Однако к концу недели ситуация ухудшилась — 22 октября из фондов вывели $635,6 млн, а 23 октября — еще $137,9 млн.

Главным событием недели эксперт назвал заседание ФРС 27–28 октября. Участники рынка, по его оценке, практически не ожидают изменения ставки, которая сейчас составляет 3,75–4%, поэтому основное внимание будет приковано к риторике регулятора о возможном решении по ставке в декабре. Кроме того, 29 октября опубликуют сентябрьские данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE).