Эксперт Bitbanker Комаленков спрогнозировал торговлю биткоина в диапазоне $82–87 тыс.

Биткоин начинает неделю в районе 83,5–84 тыс. долларов после восстановления от локального минимума около 80,3 тыс. Об этом «Известиям» рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

По его словам, текущее движение пока больше похоже на коррекцию и последующую консолидацию, чем на начало устойчивого нисходящего тренда: рынок удержал психологически важную область 80 тыс. долларов и вернулся выше 83 тыс. Основным фактором давления на прошлой неделе стали оттоки из американских спотовых Bitcoin-ETF — около 681 млн долларов за пять торговых сессий, а также высокие доходности государственных облигаций США и сильный доллар.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится примерно в области 84–85 тыс. долларов, а следующей серьезной зоной остаются 86–87 тыс. Снизу первой важной поддержкой остается зона 82–83 тыс., а ее потеря снова вернет рынок к 80–80,5 тыс. Закрепление ниже 80 тыс. уже изменит характер коррекции и повысит вероятность движения к 77–78 тыс., где проходит следующая значимая техническая область.