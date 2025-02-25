Эксперт Березин: ряд товаров подешевеет из-за падения доллара не раньше, чем через три месяца

Банк России установил официальный курс на 22–24 февраля 2025 года на уровне 88,1676 рубля — это на 34 копейки ниже предыдущего показателя. «Вечерняя Москва» передала , какие товары могут подешеветь на фоне изменения курса доллара.

Так, финансовый аналитик Артем Извольский утверждает, что снижение курса доллара должно повлиять на стоимость импортной продукции, такой как бананы, мандарины, египетская картошка, а также лекарства, смартфоны, бытовая техника и автомобили. Однако на практике ожидать снижения цен пока рано.

Эксперт пояснил, что укрепление рубля было незначительным — менее 10%. При этом затраты на аренду помещений, ЖКХ, бензин и зарплату персонала не снижаются, а растут. Этот рост приходится закладывать в цену товара.

Президент гильдии Маркетологов Игорь Березин уверен, что все будет зависеть от устойчивости тренда на укрепление рубля. Если он продлится в феврале–марте, то в мае–июне некоторые группы импортных товаров могут подешеветь. Но не раньше, так как между заключением договора на поставку и появлением товара на прилавке проходит три-четыре месяца.