Эксперт Балынин: сферы автопроизводства и обработки древесины стали лидерами роста зарплат

Самые высокие темпы роста зарплат отмечены в производстве автомобилей и обработке древесины, они превысили 20%. Об этом сообщил aif.ru доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По информации Росстата, средняя зарплата за 2024 год увеличилась на 17,5% и приблизилась к сумме 88 тысяч рублей. В некоторых отраслях рост зарплат оказался более 20%, сообщили «Известия».

Среди них: производство автотранспортных средств, обработка древесины, металлургическое производство, а также изготовление пищевых продуктов и готовых металлических изделий.

Наиболее высокие средние заработные платы были в сфере добычи нефти и природного газа — 218,5 тысячи рублей, а также финансовой деятельности — 206,3 тысячи рублей, отметил Балынин.