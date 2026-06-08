Эксперт «Альфа-Форекс» Шнейдерман предупредил о потерях при хранении сбережений в долларах

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал RT , что граждане, хранящие деньги в рублях, выигрывают на курсах валют и процентах по депозитам.

По словам эксперта, курс доллара на начало 2026 года составлял 78,79 рубля, а к исходу первой летней недели снизился до 73,46 рубля. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России в начале января составляла 14,88% годовых.

«За пять прошедших месяцев вкладчик с 1 млн рублей мог заработать 62 тыс. рублей», — подсчитал Александр Шнейдерман.

Чтобы получить сопоставимую доходность от вложения в наличные доллары, курс американской валюты должен вырасти минимум до 88 рублей. А чтобы доходность вложений в доллары превысила доходность по годовым рублевым вкладам, курс должен достичь 90 рублей за доллар.

По состоянию на первую декаду июня, курс доллара остается в диапазоне 71,5—76 рублей.