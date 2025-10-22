Эксперт «Альфа-Форекс» Шнейдерман назвал падение котировок золота на 5% «заметной коррекцией»

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман пообщался с RT и высказал свое мнение о снижении биржевых цен на золото.

Он отметил, что падение котировок золота на 5% до $4131 за тройскую унцию является «заметной коррекцией».

Шнейдерман указал, что текущая ситуация на рынке золота обусловлена влиянием нескольких факторов, включая политический и экономический контекст. В частности, отсутствие важной макроэкономической статистики из США и нестабильность на рынках создают дополнительную волатильность.

Аналитик также обратил внимание на то, что золото является безопасным активом для консервативных инвесторов, готовых выдержать краткосрочные колебания цен ради долгосрочной прибыли. Золото традиционно рассматривается как защитный актив, способствующий диверсификации портфеля и защите от инфляции.