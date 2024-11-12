Экс-глава ЦБ Дубинин усомнился в снижении инфляции к марту

Надеяться на то, что ключевая ставка начнет снижаться в марте, очень преждевременно. Скорее всего, ситуация с высокой инфляцией продлится еще около года. Таким мнением поделился с НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

По его словам, пока нет никаких предпосылок, которые говорили бы о том, что ситуация в ближайшие три или четыре месяца существенно изменится в лучшую сторону. Потому что рост инфляции обусловлен рядом факторов, которые вряд ли перестанут иметь значение в ближайшее время.

В частности, это оборонные расходы. Они уже заложены в бюджете на следующий год и будут исполнены даже в случае перемирия. Кроме того, нельзя списывать со счетов импорт и курс валют. Эти факторы исключают понижение ключевой ставки к марту, подытожил Дубинин.