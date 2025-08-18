Экономисты призвали россиян распределять сбережения между разными валютами в период нестабильности

Экономисты предложили три способа, как сохранить и приумножить сбережения в условиях сложной геополитики и экономической нестабильности.

Первый способ — это вложение в облигации. По словам владельца и генерального директора GIS Mining Василия Гири, снижение ключевой ставки поддерживает долговой рынок, а бумаги надежных эмитентов с фиксированным купоном могут обеспечить стабильный поток выплат.

Второй способ — положить часть денег на вклад. Несмотря на снижение доходности, банковские вклады остаются выгодным инструментом для сохранения средств. Можно выбрать вклад с возможностью снятия и пополнения или зафиксировать доходность на долгий срок.

Третий способ — распределить сбережения между разными валютами. Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев рекомендует выбирать валюты с устойчивыми экономиками и прогнозируемой денежно-кредитной политикой, а также учитывать собственный горизонт инвестирования.