Экономист Зубец: около 20% трат россиян уходят на сладости и другие мелкие покупки
Около 20% ежемесячных расходов россиян уходят на мелкие покупки. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Москвой 24».
По его словам, небольшими такие траты кажутся, только если рассматривать каждую отдельно. В совокупности на них расходуется значительная часть бюджета.
Так, немало средств покупатели тратят на сладости — продукты спонтанного потребления, отметил эксперт. Он назвал это маркетинговой историей, пояснив, что полки с данными товарами всегда размещают у кассы.