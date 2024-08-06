Экономист Зубец: около 20% трат россиян уходят на сладости и другие мелкие покупки

Около 20% ежемесячных расходов россиян уходят на мелкие покупки. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Москвой 24».

По его словам, небольшими такие траты кажутся, только если рассматривать каждую отдельно. В совокупности на них расходуется значительная часть бюджета.

Так, немало средств покупатели тратят на сладости — продукты спонтанного потребления, отметил эксперт. Он назвал это маркетинговой историей, пояснив, что полки с данными товарами всегда размещают у кассы.

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