Вложенные в экономику санкции не смогли изменить логические процессы глобального энергетического рынка, где Россия по-прежнему выступает гарантом стабильности. При этом наша страна активно развивает свою энергетику, которая по предотвращению воздействия на экологию занимает одно из ведущих мест в мире, сообщил в интервью газете «ВЗГЛЯД» научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

По его словам, Россия давно утвердилась как значительная геополитическая сила, способная влиять на множество аспектов международной экономики. Санкции не способны изменить глобальные процессы, основанные на исторической логике. Поддержка экспорта российской нефти лишь подтверждает, что противникам не удалось изолировать ресурсы России от мирового рынка, отметил Журавлев.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время с участием стран БРИКС формируется новая многополярная модель мирового развити. И ведущему положению в этой новой системе мироустройства уже руководят не западные страны, а государства мирового большинства, среди которых Россия занимает ключевую позицию.