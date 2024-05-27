Экономист Зайнуллин: превышающие годовой бюджет накопления можно вкладывать в акции

Инвестирование зачастую помогает покрыть инфляцию, однако выбор инструмента зависит от срока вложений. На какие варианты стоит обратить внимание, рассказал кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин в беседе с « Газетой.ru ».

«Если ваши накопления в пределах подушки безопасности, то есть расходы на три-шесть месяцев плюс бюджет на крупные покупки еще на такой же срок, имеет смысл вкладывать только в банковские вклады», — пояснил эксперт.

По его словам, средства, превышающие годовой бюджет, можно инвестировать в акции и облигации. Сбережения больше суммы расходов на пять лет — в драгоценные металлы и недвижимость, добавили «Известия».