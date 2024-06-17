Экономист Зайнуллин назвал криптовалюту рискованным вариантом вложения денег

Вкладываться в криптовалюту — это крайне рискованный способ инвестиций. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Он отметил, что курс криптовалюты крайне нестабилен. Он может серьезно колебаться в течение года. Кроме того, некоторые криптовалюты — это всего лишь финансовая пирамида.

«Данное вложение является не инвестицией, а спекуляцией, поскольку криптовалюты, как и другие пирамиды, не обеспечены реальными активами», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что создатели таких схем хотят лишь заполучить деньги вкладчиков. А потом просто пропадают с ними.