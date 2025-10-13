Экономист Твердохлеб рекомендовал в 2025 году инвестировать в «обезличенное золото»

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб обсудил с радио Sputnik надежность инвестиций в золото. Он отметил, что, несмотря на риски, экономисты рекомендуют вкладывать средства в благородные металлы — золото, серебро и платину.

Твердохлеб подчеркнул, что в условиях рыночной нестабильности золото и другие металлы остаются одним из наиболее надежных инструментов для сохранения и приумножения капитала. Однако операции с физическим золотом не так популярны среди банков, поэтому экономист рекомендовал использовать обезличенные металлические счета.

По словам эксперта, обезличенные металлические счета позволяют россиянам открывать счета в банках и покупать «обезличенное золото», что исключает дополнительные расходы, связанные с операциями с физическим металлом.