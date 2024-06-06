Экономист Толкачев назвал аутсорсинг нормальной практикой для России

Для России давно стало нормально практикой отдавать отдельные виды работ на аутсорсинг. Об этом РИАМО рассказал профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев

По его словам, отдавать работу на сторону целесообразно лишь в том случае, если это никак не ущемляет ключевых сотрудников. В таком случае непрофильные задачи можно отдать на аутсорсинг.

Как добавила Neva.Today, при выборе привлеченных извне сотрудников нужно проявить грамотный подход. В противном случае компания рискует получить дополнительные ошибки и убытки.