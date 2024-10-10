Экономист Суверов: вкладчик рискует потерять деньги на депозите в случае банкротства банка и девальвации

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов в беседе с радио Sputnik объяснил, какие риски могут нести вклады по депозитам.

Возможное банкротство банка он назвал небольшим риском.

«Если вы храните там крупную сумму, которая не гарантируется Агентством по страхованию вкладов, при негативном сценарии вы можете потерять деньги», — сказал Суверов.

Вкладчик недополучит процент в том случае, если первоначальная ставка была 19-20%, а затем повысилась, например, до 23%. В случае девальвации реальная доходность будет гораздо меньше, чем в общем номинальная доходность от банковского депозита.