Экономист Степанова: тем, кто едет на отдых, важно заранее купить новые доллары

Экономист Диана Степанова обсудила проблему обмена долларов старого образца на новые купюры в беседе с радио Sputnik . Она обратила внимание на сложности, возникающие в связи с отказом некоторых стран Запада принимать старые долларовые банкноты.

Эти государства отдают предпочтение новым купюрам, поскольку они обладают большей защитой и позволяют снизить риски мошенничества. В результате, граждане сталкиваются с дополнительными затратами на комиссию за обмен старых долларов.

Степанова подчеркнула, что в частных обменных пунктах можно обменять старые доллары на новые, хотя и придется заплатить небольшую комиссию. В российских банках ситуация аналогичная: многие учреждения не проводят прямой обмен старых долларов на новые, однако предлагают клиентам конвертацию через рубли. Экономист рекомендует посетить несколько банков, чтобы найти наиболее выгодные условия обмена.

Для тех, кто планирует путешествие за рубеж, важно заранее позаботиться о наличии новых долларовых купюр. Тем не менее, если у вас остались старые банкноты, их вполне можно использовать для внутренних валютных операций или оплаты товаров и услуг внутри страны, пояснила эксперт.