Экономист Спинка назвал долгожданным переход на суверенные еврооблигации не только в долларах и евро

Минфин предложил разрешить выпускать суверенные еврооблигации не только в долларах и евро. В беседе со « Свободной прессой » инициативу прокомментировал директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Он назвал долгожданной новость об изменении законодательства в сфере внешнего долга РФ.

«В текущих реалиях затруднительно привлекать капитал и реализовывать суверенные евробонды в долларах и евро, а в иной иностранной валюте пока было невозможно из-за существующих правовых ограничений», — пояснил эксперт.

По мнению экономиста, сейчас у ведомства есть три наиболее вероятных пути. Один из них — выпуск долговых ценных бумаг в денежной единице дружественных стран.