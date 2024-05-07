Экономист Соболева посоветовала россиянам в условиях санкций открыть вклад или накопительный счет в банке | 360°

07 мая 2024, 16:05
Экономист Соболева посоветовала россиянам в условиях санкций открыть вклад или накопительный счет в банке
Доцент университета «Синергия» Юлия Соболева в беседе с журналистами «Газеты.Ru» дала советы россиянам, как защитить свои сбережения во время санкций.
По словам эксперта, особого смысла держать рубли в наличном виде нет. Можно открыть вклад или накопительный счет в банке, при этом не стоит забывать и о подушке безопасности.
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«Желательно иметь семейный „резервный фонд“, который покроет ваши расходы на несколько месяцев в случае потери работы или других непредвиденных ситуаций», — добавила Соболева.
Экономист также призвала россиян повышать финансовую грамотность, чтобы в будущем избежать финансовых ошибок.
Банки
Санкции
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