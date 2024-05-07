Экономист Соболева посоветовала россиянам в условиях санкций открыть вклад или накопительный счет в банке | 360°

Деньги 07 мая 2024, 16:05 Экономист Соболева посоветовала россиянам в условиях санкций открыть вклад или накопительный счет в банке

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Доцент университета «Синергия» Юлия Соболева в беседе с журналистами «Газеты.Ru» дала советы россиянам, как защитить свои сбережения во время санкций.

По словам эксперта, особого смысла держать рубли в наличном виде нет. Можно открыть вклад или накопительный счет в банке, при этом не стоит забывать и о подушке безопасности.

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«Желательно иметь семейный „резервный фонд“, который покроет ваши расходы на несколько месяцев в случае потери работы или других непредвиденных ситуаций», — добавила Соболева.

Экономист также призвала россиян повышать финансовую грамотность, чтобы в будущем избежать финансовых ошибок.