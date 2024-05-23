Экономист Шедько предсказал падение цен на вторичку на 10% во втором полугодии 2024 года

Цены на вторичном рынке недвижимости во втором полугодии 2024 года могут упасть на 10%. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Он отметил, что самое большое падение цен ожидается на трехкомнатные квартиры в городах с высоким индексом депрессии. Также подешевеют и жилища с большим количеством комнат. Главным образом, это коснется хрущевок и брежневок.

Как добавил сайт KP.RU, интерес покупателей к рынку вторичного жилья на фоне снижения цен возрастет в начале следующего года. Они будут приобретать квартиры с небольшим количеством комнат без привлечения ипотечных средств.