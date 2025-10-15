Экономист Щербаков указал на высокую доходность инвестиций в золото

На данный момент банковские вклады предлагают доходность в пределах 8–12% годовых, в то время как инвестиции в золото за последний год показали рост около 25–30% в рублях. Об этом рассказал доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков в беседе с NEWS.ru .

По мнению эксперта, в ближайшие несколько лет драгметалл может принести прибыль в размере 40–50% годовых, хотя его стоимость подвержена колебаниям.

«Банковские вклады сейчас приносят в среднем 8–12% годовых. Это стабильный, гарантированный доход, защищенный системой страхования», — отметил Щербаков.

Как пояснил экономист, золото же может как резко вырасти, так и упасть в цене.